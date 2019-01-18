الجبير يكشف الدرس الذي تعلمه من الأمير سعود الفيصل

وقال الجبير، في محاضرة ألقاها، في مقر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، إنه تعلم من الفيصل "الصبر"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وداع يا الّلي عانقتْه الضّمايرْ— يزيد بن فيصل (@Yazeed_Faisal) January 18, 2019
حبّوه خلق الله كبيرين وصْغارْ
خلّدْت اسمكْ ما رضيـت الصّغايرْ
وتركت عابرها لشهْوات الاصْفارْ#سعود_الفيصل #سعود_الاوطان pic.twitter.com/1KUiML4BhJ
وأضاف الجبير: "تعلمت منه الصبر وأن أضع نفسي في موقع الطرف الآخر، وكذلك القراءة والاطلاع والتحضير المسبق".
وأشار الجبير إلى أن الفيصل كان "نموذجا للإخلاص والتفاني في كل لحظة من حياته".
وتوفي الفيصل في 2015 بولاية لوس أنجلوس الأمريكية بعد معاناة مع المرض.
وظل الفيصل وزيرا لخارجية السعودية منذ 1975 ولمدة أربعين عاما، حتى عين مكانه عادل الجبير، الذي عمل سفيرا للمملكة في واشنطن.
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