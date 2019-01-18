بالفيديو... حقيقة الرعب الذي اجتاح شوارع الكويت

أفادت تقارير صحفية صادرة، صباح اليوم الجمعة، عن اجتياح ظاهرة غريبة شوارع الكويت، وتحديدا الذكور بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، اجتاحت ظاهرة القناع، والتي تعددت أشكاله، شوارع المدن الكويتية.

اجيال | لقطات من انتشار ظاهرة ارتداء القناع بين الشباب في عدد من الأسواق والأماكن العامة #شباب#القناع pic.twitter.com/ruFDXld1nc — جريدة اجيال الالكترونية 🇰🇼 (@ajialq8) ١٨ يناير ٢٠١٩

وتابعت الصحيفة أن مرتادي بعض المحلات التجارية أو المطاعم تفاجأوا بمرور شاب أو وقوفه إلى جانبهم وقد أخفى وجهه تحت قناع لا يظهر ملامح شخصيته.

وتصدرت تلك الظاهرة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تحت هاشتاغ "#القناع".

وتناول بعض المغردون الظاهرة بشيء من السخرية، داعين الفتيات لاعتمادها كموضة كي لا يضعن مساحيق التجميل، إلا أن كثيرين رفضوا هذه الممارسات معتبرين أنه لا يمكن السكوت عنها.

الاغلب تابع قصة لبس #القناع

البعض فسرها بشكل سلبي والبعض إيجابي،



القناع رمز حبيت أوصله لكم، عن حقيقة وايد ناس عايشين بينا

مخفين شخصيتهم الحقيقيه ورا قناع



هذا اعلان ترويجي للموسم الرابع من #مع_حمد_شو

رساله للضيوف، الجمهور والمجتمع

خلكم على طبيعتكم و فصخوا الاقنعه — مع حمد قلم (@7amadQalam) ١٨ يناير ٢٠١٩

ونوهت الصحف الكويتية إلى أن هذه الظاهرة من الممكن أن يستغلها البعض لتكون بوابة لارتكاب المخالفات أو حتى الجرائم والسرقات.

وألقت الشرطة الكويتية القبض على أحد مشاهير "السوشيال ميديا" على خلفية تلك الظاهرة ويدعى حمد قلم، وفقا لصحيفة القبس.

الاغلب تابع قصة لبس #القناع

البعض فسرها بشكل سلبي والبعض إيجابي،



القناع رمز حبيت أوصله لكم، عن حقيقة وايد ناس عايشين بينا

مخفين شخصيتهم الحقيقيه ورا قناع



هذا اعلان ترويجي للموسم الرابع من #مع_حمد_شو

رساله للضيوف، الجمهور والمجتمع

خلكم على طبيعتكم و فصخوا الاقنعه — مع حمد قلم (@7amadQalam) ١٨ يناير ٢٠١٩

وأكد حمد قلم أن الذين ارتدوا الأقنعة وجالوا بها في الشوارع، جميعهم في فريق عمله، وكان الهدف من ذلك إعلان ترويجي لبرنامجه، الذي سيعرض قريبا على قناة "الرأي" الكويتية، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على بعض فئات المجتمع الذين يدعون الرقي والأخلاق والتصرفات الحسنة وهم في الحقيقة مزيفون.

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— حمد قلم لـ " الأنباء": القناع يحمل رسالة لـ 3 فئات.. ضيوف البرنامج والجمهور والمجتمع: كونوا على طبيعتكم



https://t.co/17iWzXqdSM#حمد_قلم #القناع pic.twitter.com/a3zPCQf8jT — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) ١٨ يناير ٢٠١٩

وأوضح حمد أن الإعلان الخاص بالبرنامج سينشر خلال ساعات، ليعرف المجتمع طبيعة البرنامج والفكرة من لبس الأقنعة.