الجيش الليبي يكشف حقيقة المصري المقتول في ليبيا وعلاقته بمجموعة هشام عشماوي

وقال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إن قوات الجيش "غرفة عمليات الكرامة" تمكنت من قتل خمسة إرهابيين من القيادات الخطرة.
وأكد المسماري، أن أبو طلحة شارك في عمليات إرهابية في سوريا والعراق، كما شارك في الهجوم على الهلال النفطي الأخير، وأن الإرهابي المصري كان ضمن مجموعة هشام عشماوي، وأن الجهات المختصة تجمع كافة البيانات لإعلانها، كما قتل الإرهابي المهدي دنقو، وهو المسؤول عن نقل الإرهابيين من درنة إلى بعض المناطق الليبية.
وأوضح المسماري أن القوات المسلحة الليبية ستنفذ عدة عمليات خلال الأيام المقبلة لاستهداف عناصر داعش في الجنوب الليبي، ولن تتركه حتى تطهيره نهائيا.
وأشار إلى أنه تم التعرف على ثلاثة قتلى من بين الخمسة المقتولين من عناصر داعش، فيما تقوم القوات بالبحث عن هويات الآخرين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)