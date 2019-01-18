بالفيديو... باحث سوري يحول منزله لمتحف جيولوجي ينافس المتاحف العالمية

يضع الجيولوجي السوري "فواز الأزكي" ثقله البحثي في منزله الريفي الذي حوله قبل سنوات لمتحف عام، حيث يتميز بغناه البحثي ويضم أقساما عدة، بعضها في الهواء الطلق، وبعضها الآخر داخل بناء حجري يتميز بطابعه المعماري والذي يحاكي البيئة الريفية السورية.

وتشكل المستحاثات والفطريات، إضافة للفلزات والصخور بعض أركان المتحف الذي يضم جناحا لمجسمات الديناصورات ومكتشفات تعود لملايين السنين، كما أنشأ الأزكي مكتبة علمية تحتوي على كتب قيمة من مختلف دول العالم ومجسما بركانيا وعددا من الأركان تضم صناديق بعضها من الفلزات، تحمل هوية تعريفية كتب عليها التركيب الفيزيائي للفلز ومصدره، وأحافير تمثل كل الأعمار الجيولوجية في سوريا وعددا من المصوَّرات والخرائط الجيولوجية، أهمها أقدم خريطة جيولوجية لسورية وضعت عام 1945 والثقب الكوني الأسود.

© Sputnik . Morad Saeed باحث سوري يحول منزله لمتحف جيولوجي ينافس ببعض عيناته المتاحف العالمية

وخلال جوله لمراسل "سبوتنيك" في المتحف قال الباحث الأزكي: إن المتحف يجيب على تساؤلات أبرزها كيف استطاع الإنسان السوري استخدم الصخوربشكل صحيح قبل 400 عام، كما له طابع عالمي بسبب القدرات العلمية النادرة التي تشكل وجوده، منها عينة "دكن" بمصراعيها "الحالة النادرة" وعينة لثلاثية الفصوص بطول 14 سم، وورقة شجر منطبعة بصخرة سورية عمرها 8 مليون سنة وتحلم بالحصول عليها أهم المتاحف العالمية كما هناك عينات لعظام على صخور بركانية.

© Sputnik . Morad Saeed باحث سوري يحول منزله لمتحف جيولوجي ينافس ببعض عيناته المتاحف العالمية

ويزور المتحف في ريف اللاذقية عشرات المجموعات بغرض العلم والاكتشاف وقد قدم إليه زوار من بلدان أبرزها روسيا وإيطاليا وفرنسا وأبدو إعجابهم بالمتحف المجاني والأول من نوعه في سوريا.