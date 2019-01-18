السعودية تعترف باستخدام السوشيال ميديا بـ16 لغة لحسم هذه المعركة

اعترفت المملكة العربية السعودية باستخدامها السوشيال ميديا لحسم أحد المعارك المهمة، وذلك عبر 16 لغة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن هناك تحديات تتعلق بالمعلومات والسوشيال ميديا وتداول الشائعات بشكل كبير، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN الجبير: قيادة وسيادة السعودية خط أحمر

وتحدث الجبير، مضيفا أن المملكة عملت على إنشاء مركزا للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية كان من ضمن أدواره المتعددة نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 16 لغة.

واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التحديات تواجه الجميع وتتطلب تعزيز العمل "متعدد الأطراف بين جميع الدول".

وفي نفس اللقاء بمقر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، كشف الجبير عن الدرس الذي تعلمه من الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الأسبق.

وقال الجبير: "تعلمت منه الصبر وأن أضع نفسي في موقع الطرف الآخر، وكذلك القراءة والاطلاع والتحضير المسبق".

وأشار الجبير إلى أن الفيصل كان "نموذجا للإخلاص والتفاني في كل لحظة من حياته".