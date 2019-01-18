المبعوث الخاص إلى سوريا بيدرسون عقب زيارته لموسكو سيعود إلى دمشق

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، سيعود إلى دمشق عقب زيارته لموسكو.

وقال جوتيريس خلال مؤتمر صحفي "إنه الآن في دمشق، ومن هناك سيذهب إلى موسكو، ، ثم سيعود إلى دمشق مرة أخرى".

© AP Photo / Richard Drew بيدرسون يصل إلى دمشق... ويرفع العلم السوري في مقاهي العاصمة

هذا وأعلن مساعد الرئيس الروس، يوري أوشاكوف، يوم أمس الأربعاء، أن المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، سيزور موسكو الأسبوع القادم.

وتولى بيدرسون مهامه كمبعوث أممي إلى سوريا يوم 7 كانون الثاني/يناير الجاري.

وخلف الدبلوماسي النرويجي، نظيره الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا، الذي أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وشملت مهمة دي ميستورا التوسط لمدة 4 سنوات بين الأطراف المنخرطة في الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.

هذا ويقوم بيدرسون، منذ توليه منصب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، بجولات إلى البلاد المعنية بالتسوية السورية لبحث آفاقها، حيث سيقوم بزيارة رسمية اليوم الجمعة، إلى الرياض، ومن ثم سيتوجه إلى تركيا.