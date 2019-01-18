النمر يتفقد جبهات ريف حماة... هل باتت المعركة قريبة

وأضاف المراسل أن العميد الحسن اطلع على جاهزية القوات المنتشرة على خطوط الجبهات في سهل الغاب وعلى الأسلحة المنتشرة على طول خطوط التماس مع المسلحين.
ونقل المراسل عن مصدر عسكري أنه تم خلال الأيام الماضية رفع الجاهزية القتالية للقوات السورية على جبهات ريف حماة وإدلب، تزامنا مع استدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوري إلى ريف حماة الشمالي بالإضافة إلى استدعاء ما يعرف باسم قوات النخبة العاملة في الجيش السوري ضمن مجموعات "النمر".
وخاض العميد سهيل الحسن عشرات المعارك بنجاح ضد تنظيمي "النصرة وداعش" واكتسب شهرة محلية كبيرة إثر ذلك.
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