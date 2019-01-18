النمر يتفقد جبهات ريف حماة... هل باتت المعركة قريبة

ذكر مراسل "سبوتنيك" في حماة أن العميد سهيل الحسن، المعروف بـ"النمر"، قام صباح يوم أمس الخميس بتفقد جبهات القتال في الريف الغربي لمحافظة حماة.

وأضاف المراسل أن العميد الحسن اطلع على جاهزية القوات المنتشرة على خطوط الجبهات في سهل الغاب وعلى الأسلحة المنتشرة على طول خطوط التماس مع المسلحين.

© Sputnik . Bassel Shurtouh النمر يتفقد جبهات ريف حماة

ونقل المراسل عن مصدر عسكري أنه تم خلال الأيام الماضية رفع الجاهزية القتالية للقوات السورية على جبهات ريف حماة وإدلب، تزامنا مع استدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوري إلى ريف حماة الشمالي بالإضافة إلى استدعاء ما يعرف باسم قوات النخبة العاملة في الجيش السوري ضمن مجموعات "النمر".

وخاض العميد سهيل الحسن عشرات المعارك بنجاح ضد تنظيمي "النصرة وداعش" واكتسب شهرة محلية كبيرة إثر ذلك.