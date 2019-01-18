رسالة عاجلة من الملك سلمان بشأن عملية إرهابية

وقدم الملك سلمان تعازيه لرئيس كينيا، أوهورو كينياتا، في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال الملك: "علمنا بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي المشين، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كينيا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

كما أرسل ولي العهد محمد بن سلمان برسالة إلى الرئيس الكيني لمواساته، وقال:"بلغني خبر العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأُقَدِم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق، راجيا للمصابين الشفاء العاجل".

وكان انفجار أعقبه إطلاق نار كثيف استهدف مجمعا يضم فندقا ومكاتب إدارية وسط نيروبي، فيما أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عنه.

وأعلن الصليب الأحمر الكيني، أن 50 بلاغا عن مفقودين جراء الهجوم الذي استهدف مجمعا وسط العاصمة نيروبي، لا تزال قيد البحث.