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    المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يصل دمشق، سوريا 15 يناير/ كانون الثاني 2019

    عضو هيئة التفاوض السورية: بحثنا في لقائنا مع بيدرسون ملفات عدة أهمها إطلاق اللجنة الدستورية

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    العالم العربي
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    أكدت عضو هيئة التفاوض السورية ربا حبوش، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بحث اليوم الجمعة، مع أعضاء هيئة التفاوض السورية عدداً من الملفات المهمة أحدها تشكيل اللجنة الدستورية والانتقال السياسي.

    أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت حبوش في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك "تم خلال اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسون وأعضاء هيئة التفاوض السورية الاتفاق على تطبيق القرار 2254 للإنتقال السياسي، كما تطرق وفد هيئة التفاوض السورية إلى الكثير من المواضيع منها الحل السياسي للأزمة السورية وأهميته ومعاناة اللاجئين في المخيمات".

    المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    المبعوث الخاص إلى سوريا بيدرسون عقب زيارته لموسكو سيعود إلى دمشق
    وأضافت: "كان لقاء بيدرسون بأعضاء هيئة التفاوض السورية لقاء تعارف عام، والمطمئن في الموضوع أن بيدرسون كان متفائلا".

    وقالت: "كما أكدنا خلال اجتماعنا مع بيدرسون على أهمية اللجنة الدستورية وضرورة إيجاد آلية لإطلاقها، على أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة كما هو منصوص ومتفق عليه".

    وأفادت: "نحن نؤكد على أن مسار التفاوض يجب أن يُحفظ في جنيف وأن تبدأ العجلة بالدوران في الأيام القادمة حيث أكد بيدرسون، أنه يعتزم زيارة عواصم فاعلة في الملف السوري مثل موسكو وأنقرة".

    وتابعت حبوش: "نحن نأمل كثيراً باللقاءات التي سيجريها بيدرسون في أنقرة وموسكو ، لأن روسيا وتركيا دولتان فاعلتان في الملف السوري وخاصة موضوع إدلب أيضا فهما البلدان الضامنان لاتفاق إدلب".

    وأعربت: "نتوقع أن يبحث بيدرسون في أنقرة وموسكو موضوع إدلب وأن يكون التركيز بالدرجة الأولى على اللجنة الدستورية والعمل على إطلاقها".

    وقالت "أن بيدرسون، أكد أنه سيواصل زياراته إلى دمشق ليجتمع مع الحكومة السورية، كما سيلتقي مع أعضاء هيئة التفاوض بشكل مستمر حتى يصل إلى نقاط تلاقي ينطلق من خلالها في العملية السياسية".

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو
    © Sputnik . Alexei Kudenko
    روسيا تأمل ألا يعوق الغرب جهود "الدول الضامنة" في إنشاء اللجنة الدستورية السورية
    هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء المنصرم، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، أن لقاء القمة بين الرئيسين الروسي والتركي، تم التخطيط له بالفعل، والموضوع الرئيسي سيكون الوضع في إدلب.

    وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في نهاية كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي. حيث قامت روسيا باعتبارها إحدى الدول الضامنة للهدنة في سوريا، بجمع أكثر من 1.5 ألف سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد.

    وجدير بالذكر أن وزراء خارجية، روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، ولم تعلن الدول الضامنة في بيانها عقب الاجتماع عن تشكيل اللجنة الدستورية، كما لم تعلن عن إنشائها رسميا. لكن الأطراف اتفقت على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مطلع العام الجاري.

    الكلمات الدلالية:
    اللجنة الدستورية السورية, المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون, سوريا
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