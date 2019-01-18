"أنصار الله" تعرض على السعودية صفقة عاجلة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" عن لجنة الأسرى التابعة للجماعة: الأسير موسى شوعي علي عواجي، مصاب بفيروس الكبد وحالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وعرضنا على الجانب السعودي صفقة مستعجلة به مقابل أن يفرجوا عن عدد من أسرانا الجرحى".

© AP Photo / Kamran Jebreili رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لا نحارب اليمن

وأضافت: "بذلنا قصارى جهدنا لعلاجه إلا أن حالته فوق إمكانياتنا العلاجية بسبب الحصار المفروض".

وأشارت إلى "عدم وجود أي تجاوب من الجانب السعودي في هذا الاتجاه إلى الآن".

وختمت بالقول: "نؤكد أننا بهذا قد أخلينا مسؤوليتنا تجاه هذه القضية بما يمليه علينا واقع المسؤولية الدينية والأخلاقية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.