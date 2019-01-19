إصابة 43 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في غزة

وكان تظاهر آلاف الفلسطينيين مساء الجمعة، من كافة ميادين غزة صوب الحدود الشرقية في يوم اطلقوا عليه اسم "جمعة الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات".
واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع في حين رد المتظاهرون برشقها بالحجارة وإشعال الإطارات.
يذكر أن التظاهرات انطلقت بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.
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