إصابة 43 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في غزة

أصيب 43 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، قرب السياج الحدودي شرق غزة.

© AFP 2018 / Thomas Coex وزارة الداخلية في غزة تقبض على 45 فلسطينيا بتهمة التخابر مع إسرائيل

رام الله — سبوتنيك . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيب 43 مواطنا جراء إطلاق قوات الاحتلال وابل من قنابل الغاز والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة بينهم 3 مسعفين وصحفيين اثنين شرق قطاع غزة".

وكان تظاهر آلاف الفلسطينيين مساء الجمعة، من كافة ميادين غزة صوب الحدود الشرقية في يوم اطلقوا عليه اسم "جمعة الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات".

واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع في حين رد المتظاهرون برشقها بالحجارة وإشعال الإطارات.

يذكر أن التظاهرات انطلقت بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.