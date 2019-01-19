محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ"تحدي العشر سنوات"

نشرت الفنانة السعودية نصرة الحربي، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ضمن تحدي العشر سنوات الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.

ونشرت الحربي، عبر حسابها على "أنستغرام"، صورة جمعت فيها صورتين للأمير محمد بن سلمان من عامين 2009 و 2019 وعلقت عليها بهاشتاغ "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن قدوتنا".

وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بتحدي العشر سنوات "#10yearchallenge"، وهو عبارة عن نشر عدد كبير من الناس والمشاهير صورتين إحداهما حديثة والأخرى التقطت قبل عشر سنوات، وترصد الصورتان تغير ملامح الوجه والشكل.

ولاقى تحدي العشر سنوات #10yearchallenge، رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نجوم هوليوود والعالم العربي.