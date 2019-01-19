محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ"تحدي العشر سنوات"

ونشرت الحربي، عبر حسابها على "أنستغرام"، صورة جمعت فيها صورتين للأمير محمد بن سلمان من عامين 2009 و 2019 وعلقت عليها بهاشتاغ "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن قدوتنا".
وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بتحدي العشر سنوات "#10yearchallenge"، وهو عبارة عن نشر عدد كبير من الناس والمشاهير صورتين إحداهما حديثة والأخرى التقطت قبل عشر سنوات، وترصد الصورتان تغير ملامح الوجه والشكل.
ولاقى تحدي العشر سنوات #10yearchallenge، رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نجوم هوليوود والعالم العربي.
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