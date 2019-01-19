سيناتور بارز: علاقة أمريكا والسعودية لا يمكن أن تتقدم حتى يتم التعامل مع ولي العهد

وذكر غراهام أيضا إن الكونغرس سيعيد فرض عقوبات على الضالعين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
ويعتبر السيناتور غراهام، وهو عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، من أشد المنتقدين للسعودية وخاصة الأمير محمد بن سلمان، إذ أنه من أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الذين قدموا مشروع القرار الخاص بمعاقبة محمد بن سلمان بسبب قتل خاشقجي، وكذلك مشروع القرار الخاص بتحميل ولي العهد مسؤولية الإسهام في الأزمة الإنسانية في اليمن وحصار قطر وسجن المعارضين.
وقال غراهام، في وقت سابق، إنه يؤيد فكرة وقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن لكنه يعتقد أن تشريع سلطات الحرب غير دستوري، بحسب وكالة "رويترز".
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