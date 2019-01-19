غسان سلامة: آن الأوان ليجتمع الليبيون معا

وقال سلامة في إحاطة إلى مجلس الأمن من طرابلس أن الأوضاع في جنوب ليبيا تتدهور بصورة منذرة بالخطر، داعيا الحكومة والمجتمع الدولي للتحرك بسرعة وحزم لدعم الجنوب، وفقا لما نقل موقع "الأمم المتحدة".
وقال سلامة إن المدنيين يعيشون في خوف من عودة الصراعات العنيفة في طرابلس، بعد أشهر من الهدوء بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى الصدامات التي وقعت خلال اليومين الماضيين والتي قال إنه تم احتواؤها.
ونوه سلامة إلى حدوث "بعض الإنجازات المبشرة، قائلا:" لقد رأينا في الأشهر الماضية تحسنا في الجهود المبذولة في سبيل استقرار البلاد وتحسين ظروف حياة الليبيين. كما أن التحضيرات جارية لتدريب مئات عناصر الشرطة والشرطة القضائية".
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