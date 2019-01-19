غسان سلامة: آن الأوان ليجتمع الليبيون معا

أعلن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة انه قد آن الأوان ليجتمع الليبيون معا في جو من التراضي من أجل تجاوز الصعوبات الماضية.

وقال سلامة في إحاطة إلى مجلس الأمن من طرابلس أن الأوضاع في جنوب ليبيا تتدهور بصورة منذرة بالخطر، داعيا الحكومة والمجتمع الدولي للتحرك بسرعة وحزم لدعم الجنوب، وفقا لما نقل موقع "الأمم المتحدة".

© AP Photo / LUCA BRUNO دعوة عاجلة من سيف الإسلام القذافي لإنهاء الفوضى في ليبيا

وأكد الممثل الخاص أنه قد: "آن الأوان ليجتمع الليبيون معا في جو من التراضي من أجل تجاوز الصعوبات الماضية. أرجو من ممثلي الأطراف الليبية المختلفة أن ينظروا إلى الملتقى الوطني باعتباره شأنا وطنيا يعلو على المصالح الشخصية".

وقال سلامة إن المدنيين يعيشون في خوف من عودة الصراعات العنيفة في طرابلس، بعد أشهر من الهدوء بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى الصدامات التي وقعت خلال اليومين الماضيين والتي قال إنه تم احتواؤها.

ونوه سلامة إلى حدوث "بعض الإنجازات المبشرة، قائلا:" لقد رأينا في الأشهر الماضية تحسنا في الجهود المبذولة في سبيل استقرار البلاد وتحسين ظروف حياة الليبيين. كما أن التحضيرات جارية لتدريب مئات عناصر الشرطة والشرطة القضائية".