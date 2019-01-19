الجيش الكويتي يطلق صواريخ "إم - 30 سميرج"... ماذا يحدث في الخليج

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أن قوات الجيش الكويتي، أطلقت صواريخ من طراز "سميرج".

ونشرت "CENTCOM"، على صفحتها عبر تويتر، صورا خلال تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الكويتية في الخليج، وقالت: "القوات الأمريكية تطلق صواريخ هايمارس (HMARS) والقوات البرية الكويتية تطلق صواريخ بي إم-30 سميرج (BM-30 Smerch) خلال تدريبات مشتركة على إطلاق النار بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2019، بالقرب من معسكر بيورنج في الكويت".

القوات🇺🇸الأمريكية تطلق صواريخ هايمارس (HMARS) والقوات البرية🇰🇼الكويتية تطلق صواريخ بي ام-30 سميرج (BM-30 Smerch) خلال تدريبات مشتركة على إطلاق النار بتاريخ 8 يناير 2019 ، بالقرب من معسكر بيورنج في #الكويت.@usarmycentral @KuwaitArmyGHQ pic.twitter.com/bSTSfXUY4k — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 17, 2019

ويبلغ الوزن القتالي لراجمة الصواريخ بي إم-30 سميرج 43 طنا، بطول 12 مترا وبارتفاع يبلغ نحو ثلاثة أمتار وتتكون من طاقم مكون من ثلاثة أفراد، وتحتوي على 12 أنبوبا يطلق 12 صاروخا خلال نحو 40 ثانية.

وتستخدم الراجمة لتدمير التجمعات العسكرية الكبيرة، وهي تستخدم عدة أنواع من الذخائر الصاروخية وتتميز بالقوة التدميرية وسرعة الحركة مقارنة مع المدفعية التقليدية وكما أن مداها وكثافة نيرانها أفضل يمنحها الأفضلية على المدفعية.

وكانت القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت، أكدت أنها بدأت في نشر وإجراء مناورات تدريبية بطائرات إسعاف وإخلاء مروحية عسكرية من طراز (بلاك هوك UH-60L) تهدف إلى "تأمين الإخلاء الطبي لقادة القوات البرية من مناطق العمليات".

وأضافت أن "مجموعة مروحيات الإسعاف والإخلاء تحمل اسم "سرية تشارلي"، وتنتمي إلى كتيبتي دعم جوي تابعتين بدوريهما إلى قوات ولايتي مينيسوتا وكانزاس"، مشيرة إلى أنه قد تم إرسالها إلى الكويت في إطار توفير الدعم لعمليتي "العزم الصلب" و"درع اسبرطة" اللتين ينفذهما الجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2014.

وتوجد في الكويت عدة قواعد عسكرية أمريكية، منها قاعدة معسكر الدوحة: أهم القواعد الموجودة بالكويت، وتقع قاعدة "معسكر الدوحة" شمال غرب مدينة الكويت، على بعد 60 كم من الحدود مع العراق، وهناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي متمركزين بها، بما فيهم القيادة المركزية لقوات الجيش الأمريكي — الكويتي وقوة المهام المشتركة، ويتمركز بها أفراد الفرقة الثالثة الأمريكية (مشاة). وحسب بعض التقارير، يتواجد في الكويت حوالي ألف من الجنود ومشاة البحرية إلى جانب أكثر من 1000 دبابة وعدة مئات من الطائرات المقاتلة والمروحيات.