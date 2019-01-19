وزير الخارجية الكويتي يتوجه إلى بيروت للمشاركة القمة الاقتصادية

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن وزير الخارجية يحضر القمة العربية ممثلا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت الوكالة أن وزير يرافقه وفدا رسميا يضم كلا من وزير المالية، نايف فلاح الحجرف، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السفير أحمد ناصر المحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين.
وتعقد لقمة العربية الاقتصادية، في بيروت من 18 إلى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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