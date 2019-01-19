"الحشد الشعبي" يبيد الدواعش على الحدود وقوات الجيش السوري و"قسد" تطاردهم

نفذت القوات الأمريكية المتواجدة في العراق عمليات استطلاع لما قيل أنها تهدف لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في بعض مناطق البلاد دون معرفة الأسباب التي تقف وراء إنشاء هذه القواعد.

كشف مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، اليوم السبت 19 كانون الثاني/ يناير، عن قيام القوات الأمريكية بتنفيذ عملية استطلاع في الرمادي وشرقي الفلوجة، وذلك تمهيدا لإنشاء قواعد عسكرية جديدة لها.

وذكر المصدر لموقع "المعلومة"، إن عددا من المستشارين الأمريكيين وبصحبة قوات عسكرية استطلعت موقع المزرعة العسكري شرقي مدينة الفلوجة، تمهيدا لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة من دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء هذا الإجراء".

© REUTERS / POOL بومبيو: واشنطن لن تتدخل إذا قصفت إسرائيل الحشد الشعبي العراقي

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمريكية استلطعت أيضا مواقع في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي لإنشاء مقر لقواتها في تلك المناطق ضمن خطة غير واضحة المعالم لإعادة انتشار قواتها في مناطق مختلفة من مدن الأنبار من دون إعطاء توضيحات من قبل قيادة العمليات المشتركة حول دواعي هذه التحركات.

وفي سياق متصل بالأوضاع في الأنبار العراقية، كشف "الحشد الشعبي" العراقي عن إحباط تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من منطقة سوسة السورية باتجاه العراق.

وقال قائد عمليات الأنبار في "الحشد"، قاسم مصلح، اليوم السبت، إن وحدات "الحشد" أحبطت تسللا لتنظيم "داعش" من منطقة سوسة السورية وتم دك التجمعات المسلحة وإبادة مجموعتين كاملتين للتنظيم.

وقال مصلح لـ"المعلومة"، إن "قوات الحشد الشعبي رصدت في الساعة التاسعة من مساء الأمس تجمعين لداعش متجهين من سوريا باتجاه الحدود العراقية".

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وأضاف أن القوة المدفعية والصاروخية للحشد عالجت الموقف على الفور وتمكنت من إبادة المجموعتين بالكامل على بعد 5 كيلو متر فقط من الحدود.

مؤكدا أن المصدر الاستخباراتي سيزود استخبارات الحشد بهوية وأسماء وأعداد قتلى التنظيم الإرهابي خلال الساعة المقبلة. ونوه القيادي مصلح بأن هجوم يوم أول أمس المدفعي على منطقة سوسة في سوريا أسفر عن مقتل قيادات بارزة في التنظيم.

وختم بالقول: زيادة التحرك الداعشي على الحدود جاء بسبب انطلاق عمليات الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" لملاحقة عناصر التنظيم في سوسة وهجين.