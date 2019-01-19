تطورات إيجابية في العلاقة السعودية المغربية ومباحثات تحتضنها الرباط

أجرت كل من السعودية والمغرب مباحثات حول سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني بين البلدين.

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وفي العاصمة المغربية الرباط، أجرى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، يوم أمس الجمعة، مباحثات مع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تمحورت حول سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني. بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

​وأكد الجانبان خلال المباحثات على مواصلة تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني المثمر والبناء القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ونظيره مجلس الشورى السعودي، وتكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. بحسب ما ذكره بيان مجلس المستشارين.

كما أشار البيان إلى ضرورة دعم كل المبادرات التي من شأنها تعميق وتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه الجانبان المغربي والسعودي أيضا بعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين المغرب والسعودية، والتي تستمد متانتها من الروابط الأخوية القوية والوثيقة بين الملك محمد السادس، والملك سلمان بن عبد العزيز، وبين الشعبين الشقيقين المغربي والسعودي. بحسب البيان أيضا.

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وذكرت وكالة "المغرب العربي" أن المباحثات المذكورة جرت على هامش مشاركة رئيس مجلس الشورى السعودي في الندوة الدولية حول "تجارب المصالحة الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام"، التي نظمت على مدى يومي 17 و18 كانون الثاني/ يناير الجاري من قبل مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.