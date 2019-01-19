بعد استهداف موكب الأمم المتحدة في الحديدة... ابن سلمان يتحدث

قال السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، إن بلاده تدين استهداف الموكب التابع للأمم المتحدة في مدينة الحديدة اليمنية.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب الأمير خالد بن سلمان: "المملكة العربية السعودية تدين بشدة استهداف أفراد الأمم المتحدة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، الذين انتهكوا التزاماتهم الموقعة في ستكهولم واستمروا في انتهاك القانون الدولي وتصعيد عدوانهم على الشعب اليمني".

#KSA strongly condemns the targeting of UN personnel by the Iran backed Houthi militia in Yemen, who have violated their signed commitments in Stockholm and continue to flout International Law and escalate their aggression against the Yemeni people. https://t.co/hKC7kBx5UR — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 18, 2019

​​وكان موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، قد تعرض، يوم الخميس الماضي، إلى إطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي الوفد الحكومي في اللجنة، وتبادلت الحكومة و"أنصار الله" الاتهامات بالوقوف وراءه.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن كاميرت كان في اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق، وعند مغادرته مع فريقه تعرضت سيارة مصفحة عليها شارة الأمم المتحدة، لإطلاق نيران أسلحة صغيرة، حسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".

بدوره، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه "يجب أن يكون هجوم الحوثي على قافلة الجنرال كاميرت بالأمس بمثابة دعوة للاستيقاظ إلى المجتمع الدولي". وأضاف: "بغض النظر عن اتفاق السويد، تظل ميليشيا الحوثي ومؤيديها الإيرانيين العائق الدائم أمام عملية السلام في اليمن".