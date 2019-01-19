بالفيديو... "النمر" يلتقي قادة التشكيلات على جبهة القتال وحديث عن "الجاهزية"

وتم خلال الأيام الماضية رفع الجاهزية القتالية للقوات السورية على جبهات ريف حماة وإدلب، تزامنا مع استدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوري إلى ريف حماة بالإضافة إلى استدعاء ما يعرف باسم قوات النخبة العاملة في الجيش السوري ضمن مجموعات "النمر".
#Syria #Idlib #Idleb #Edlib #Edleb— IvanSidorenko1 (@IvanSidorenko1) January 19, 2019
Video from Brigadier General Suheil al-Hassan touring one of the Idlib Frontline Areas @ Western Hama / Western Ghab Plain Area#Tiger_Forces #Tigers_Men#SAA #SyrianArabArmy #Syrian #SyrianArmedForces
🇸🇾 pic.twitter.com/s8k9wrXTwu
الجدير بالذكر أن العميد سهيل الحسن خاض عشرات المعارك بنجاح ضد تنظيمي "النصرة" و"داعش" الإرهابيين (المحظورين في روسيا) واكتسب شهرة محلية كبيرة إثر ذلك.
وذكر مراسل "سبوتنيك" في حماة، يوم أمس الجمعة 18 كانون الثاني/ يناير، أن العميد الحسن المعروف بـ"النمر"، قام صباح أمس الأول الخميس بتفقد جبهات القتال في الريف الغربي لمحافظة حماة.
#Syria #Idlib #Idleb #Edlib #Edleb— IvanSidorenko1 (@IvanSidorenko1) January 19, 2019
Video from Brigadier General Suheil al-Hassan touring one of the Idlib Frontline Areas @ Western Hama / Western Ghab Plain Area#Tiger_Forces #Tigers_Men#SAA #SyrianArabArmy #Syrian #SyrianArmedForces
🇸🇾 pic.twitter.com/Wjbhzurgyd
وظهر الحسن في مقطعين على موقع "تويتر"، وفي إحداهما كان يتكلم على جهاز الاتصال "تيترا" مع قائد احد التشكيلات القتالية على الجبهة هناك، وخاطبه بالقول: "تحدثت معهم وعندما تكون هناك جاهزية سيعطيني خبر بذلك".
وشملت جولة العميد الحسن الأخيرة اطلاعه على جاهزية القوات المنتشرة على خطوط الجبهات في سهل الغاب وعلى الأسلحة المنتشرة على طول خطوط التماس مع المسلحين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)