بالفيديو... "النمر" يلتقي قادة التشكيلات على جبهة القتال وحديث عن "الجاهزية"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات جديدة لقائد "قوات النمر" في سوريا، العميد سهيل الحسن وهو يتفقد جبهات القتال على حدود "المنطقة المنزوعة السلاح" في الريف الغربي لمحافظة حماة.

وتم خلال الأيام الماضية رفع الجاهزية القتالية للقوات السورية على جبهات ريف حماة وإدلب، تزامنا مع استدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوري إلى ريف حماة بالإضافة إلى استدعاء ما يعرف باسم قوات النخبة العاملة في الجيش السوري ضمن مجموعات "النمر".

​الجدير بالذكر أن العميد سهيل الحسن خاض عشرات المعارك بنجاح ضد تنظيمي "النصرة" و"داعش" الإرهابيين (المحظورين في روسيا) واكتسب شهرة محلية كبيرة إثر ذلك.

وذكر مراسل "سبوتنيك" في حماة، يوم أمس الجمعة 18 كانون الثاني/ يناير، أن العميد الحسن المعروف بـ"النمر"، قام صباح أمس الأول الخميس بتفقد جبهات القتال في الريف الغربي لمحافظة حماة.

​وظهر الحسن في مقطعين على موقع "تويتر"، وفي إحداهما كان يتكلم على جهاز الاتصال "تيترا" مع قائد احد التشكيلات القتالية على الجبهة هناك، وخاطبه بالقول: "تحدثت معهم وعندما تكون هناك جاهزية سيعطيني خبر بذلك".

وشملت جولة العميد الحسن الأخيرة اطلاعه على جاهزية القوات المنتشرة على خطوط الجبهات في سهل الغاب وعلى الأسلحة المنتشرة على طول خطوط التماس مع المسلحين.