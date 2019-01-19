اعتبارا من اليوم... رفع الطاقة الانتاجية لاسطوانات الغاز في سوريا

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" زيادة الطاقة الإنتاجية لاسطوانات الغاز المنزلي بكل وحدات تعبئة الغاز بجميع المحافظات اعتبارا من اليوم لتصل إلى 160 ألف إسطوانة يوميا.

وأوضح المدير العام للشركة مصطفى حصوية في تصريح أنه تمت زيادة الكميات المخصصة لكل محافظة بشكل متناسب مع الاحتياج الأمر الذي سيؤدي إلى انحسار الطلب على المادة خلال الأيام القليلة القادمة حيث يتم توزيع 50 ألف اسطوانة يوميا في دمشق وريفها والقنيطرة و30 ألفا بحل، كما نقلت وكالة "سانا".

وكانت الشركة زادت الطاقة الإنتاجية إلى 130 ألف اسطوانة يوميا في الـ 12 من الشهر الجاري.

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وبحسب احصائيات محروقات فإن وسطي الحاجة الفعلية على مستوى سوريا لمثل هذه الفترة من السنة يقدر بنحو 100 ألف اسطوانة يوميا وستخصص الكميات الإضافية لسد الفجوة التي حصلت خلال الفترة الماضية حتى يعود التوازن بين الطلب والعرض الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي الاختناقات على المادة تدريجيا وخلال فترة قصيرة.