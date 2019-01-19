السعودية تدرس إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا

قال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن بلاده تدرس إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بجنوب أفريقيا.

وأضاف الفالح، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": سررت بزيارة جنوب أفريقيا اليوم برفقة ماجد عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، ولقاء رئيس البلاد سيريل رامافوزا، حيث نقلت له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتطلعاتهما لتعزيز الشراكة بين البلدين".

سررت بزيارة جنوب أفريقيا برفقة أخي معالي @malkassabi ولقاء فخامة الرئيس سيريل رامافوزا @CyrilRamaphosa ، حيث نقلت لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمين —حفظهما الله-،وتطلعاتهما لتعزيز الشراكة بين البلدين. pic.twitter.com/235jgjsJUF — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) ١٩ يناير ٢٠١٩

وتابع: "عقدنا لقاءات هناك مع نظرائنا وزير الطاقة ووزير الموارد المعدنية جويدي مانتاش، ووزير التجارة والاستثمار روب ديفيز، حيث تم توقيع مذكرة نوايا بخصوص أوجه التعاون بين البلدين في صناعة النفط والغاز، ودراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا".

كما عقدنا لقاءات مع نظرائنا معالي وزير الطاقة @radebe_jeff ووزير الموارد المعدنية @GwedeMantashe1 ، ووزير التجارة والاستثمار روب ديفيز، حيث تم توقيع مذكرة نوايا بخصوص أوجه التعاون بين البلدين في صناعة النفط والغاز، ودراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بجنوب أفريقيا. pic.twitter.com/igYNvmygt0 — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) ١٩ يناير ٢٠١٩

​وزار الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا، السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، وأعلن بعد ذلك أن الحكومة السعودية تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار في جنوب أفريقيا.