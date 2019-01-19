الأمن العراقي يطيح بخلية تابعة لـ"داعش" في كركوك

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك.

وذكر الإعلام الأمني إن الخلية مكونة من أربعة متهمين في محافظة كركوك، وأن عناصر الخلية كانوا يعملون على تزويد "الإرهابيين" بمعلومات عن القوات الأمنية المسيطرة علي الأرض.

© REUTERS / Thaier Al-Sudani العراق يعلن تدمير 9 أوكار لـ"داعش" في ديالى

وقال المتحدث باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز" ، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الخارجية تطيح بخلية تابعة لعصابات داعش الإرهابية مكونة من 4 متهمين في قرية قرة تبة ناحية يايجي".

أضاف رسول أن المتهمين "كانوا يعملون على تزويد الإرهابيين بمعلومات عن القوات الأمنية الماسكة للأرض"، مشيرا إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة من خلال تسخير المصادر".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.