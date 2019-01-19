وزير كهرباء مصر يكشف حجم ما رصدته بلاده للاستثمار في مجال الطاقة

أشاد محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري بتدشين أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أحد فنادق القاهرة، داعيا إلى أهمية زيادة مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

القااهرة — سبوتنيك. وافتتح شاكر، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير البيئة ياسمين فؤاد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة 150 كيلو/وات تقام على سطح منشأة سياحية بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، بتمويل خاص من الفندق، ومشاركة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي".

© AP Photo / Mark Lennihan قطر تبني أحد أكبر معامل الطاقة الشمسية وتستعد لاستبدال حافلات الديزل

وقال شاكر، في تصريحات خلال الافتتاح: "تدشين المحطة الشمسية بقوة 150 كيلو/وات أمر مهم جدا، وهذه ليست محطة صغيرة، فالمساحات هي التي تحكمنا".

وأضاف شاكر "منذ عام 2014 وضعنا على عاتقنا استراتيجية لوزارة الكهرباء المصرية تقوم على أولوية زيادة مصادر الطاقة المتجددة"، لافتا إلى أن "مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة بشكل عام في الوقت الحالي توفر نحو 4000 ميغاوات، بالإضافة إلى وجود عروض أمام الحكومة المصرية بقوة 5000 ميغاوات".

وتابع شاكر أن استراتيجية مصر "تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42 بالمئة بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 بالمئة".

ولفت وزير الكهرباء المصري "الحكومة المصرية رصدت ما يتراوح بين 45 إلى 50 مليار جنيه [حوالي 3 مليارات دولار أمريكي] كاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة".

وعن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية بصعيد مصر، الذي يعد الأكبر في المنطقة والعالم، قال شاكر على هامش المؤتمر "هذه المحطة تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة، وسيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي"، متابعا "المحطة مقسمة إلى قطع تنتج 50 ميجا/وات باستثمارات من عدة شركات خاصة".

وأتم شاكر "المتوقع أن ينتهي كافة المستثمرين بحلول منتصف هذا العام من العمل في محطات بنبان، لتدخل على الشبكة القومية لتوليد الكهرباء"، لافتا "إنتاج الطاقة سيتم تدريجيا قطعة وراء الأخرى، وهذا يعتمد على المستثمر الذي يجب عليه الإسراع بالعمل".