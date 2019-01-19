تجمع القوى المدنية السودانية يوجه رسالة للداخل والخارج

وذكر بيان صحفي للتجمع، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم السبت، "سنعمل في تجمع القوى المدنية مع تحالف المهنيين وقوى الإجماع الوطني وتحالف نداء السودان، ومع شباب ونساء السودان الجسورين وكافة التنظيمات الثائرة، على توسيع وتوفير الدعم الجماهيري والسياسي والإعلامي والمهني والمادي، والتضامن العالمي والاقليمي، حتي تبلغ انتفاضة ديسمبر المجيدة مراميها في الانتقال إلى سودان مسالم حر ديمقراطي".
وأشار البيان إلى أن "الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من قتل لعشرات المواطنين- بما فيهم الأطفال والأطباء والشيوخ، وإصابات المئات بالرصاص الحي، واعتقال الآلاف من نساء ورجال الوطن، والهجوم علي المستشفيات والمرافق العامة بالسلاح، وحملات تفتيش المنازل، وغيرها من جرائم بشعة ، ستضاف هذه الجرائم إلى سجل النظام القاتم مما اقترفوه علي مدى ثلاثة عقود".
وأكد تجمع القوى المدنية عدم اعترافه بلجنة التحقيق الحكومية في الجرائم الحالية، ودعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى صحوة الضمير للوقوف إلى جانب سلمية الانتفاضة السودانية، وضحاياها، والى التحقيق الدولي في استخدام العنف المفرط وفيما طال السودانيين من انتهاكات وجرائم.
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