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15:55 19 يناير/ كانون الثاني 2019
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    احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019

    تجمع القوى المدنية السودانية يوجه رسالة للداخل والخارج

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
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    قال تجمع القوى المدنية السودانية، اليوم السبت، إن يؤكد على سلمية الانتفاضة في مواجهة العنف الحكومي، داعيا إلى المزيد من التماسك والاتحاد بين أطراف القوى السياسية والمدنية لحماية الانتفاضة والمتظاهرين حتى تحقيق النصر القريب.

    وذكر بيان صحفي للتجمع، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم السبت، "سنعمل في تجمع القوى المدنية مع تحالف المهنيين وقوى الإجماع الوطني وتحالف نداء السودان، ومع شباب ونساء السودان الجسورين وكافة التنظيمات الثائرة، على توسيع وتوفير الدعم الجماهيري والسياسي والإعلامي والمهني والمادي، والتضامن العالمي والاقليمي، حتي تبلغ انتفاضة ديسمبر المجيدة مراميها في الانتقال  إلى سودان مسالم حر ديمقراطي".

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    وتابع البيان "يتواصل مد الشعب السوداني في انتفاضته لبلوغ أهدافه وأحلامه وتحقيق الانتقال إلى دولة المواطنة والسلام العادل والعيش الكريم والديمقراطية، حيث تدخل الانتفاضة أسبوعها الخامس منذ انطلاقتها في 15 ديسمبر الماضي، قدم خلالها السودانيين الكثير من التضحيات أمام جبروت وعنف أجهزة النظام ومليشياته، لا يحدها ولن يوقف هدير هتافاتهم وخروجهم الباسل في الشوارع أي عنف مفرط او تصريح بائس أو دسائس مكشوفة لنظام نراه بائدا في القريب".

     وأشار البيان إلى أن "الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من قتل لعشرات المواطنين- بما فيهم الأطفال والأطباء والشيوخ، وإصابات المئات بالرصاص الحي، واعتقال الآلاف من نساء ورجال الوطن، والهجوم علي المستشفيات والمرافق العامة بالسلاح، وحملات تفتيش المنازل، وغيرها من جرائم بشعة ، ستضاف هذه الجرائم إلى سجل النظام القاتم مما اقترفوه علي مدى ثلاثة عقود".

    وأكد تجمع القوى المدنية عدم اعترافه بلجنة التحقيق الحكومية في الجرائم الحالية، ودعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى صحوة الضمير للوقوف إلى جانب سلمية الانتفاضة السودانية، وضحاياها، والى التحقيق الدولي في استخدام العنف المفرط وفيما طال السودانيين من انتهاكات وجرائم. 

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