سياسي بحريني: تأخر سوريا في الانخراط العربي يؤثر على إعادة الإعمار

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن البحرين لم تتأخر يوما عن واجب تجاه أشقائها العرب، وأنها في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان لها حضورا مميزا في كل الملفات والقضايا العربية، وأكدت أنها مع الحل السياسي في سوريا، على ضوء ما اعتمدته الجامعة العربية.
وحسب مصادر عدة، فإن بعض الدول الخليجية تسعى للمشاركة في إعادة الإعمار في سوريا، وذلك لقطع الطريق على إيران — حسب رؤية الخليج — خاصة أن الإمارات تقود الكثير من الجهود في هذا الإطار في الوقت الراهن.
الإمارات
وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال جاسم عبد الله النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في الإمارات، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتعين على علاقتها السياسية مع الدول العربية.
وأضاف أن الإمارات اتخذت المبادرة بعودة العمل بسفارتها في دمشق، للمشاركة في عملية الاستقرار السياسي، بعد انتهاء مرحلة صعبة كانت ضبابية إلى حد كبير، وأن عملية إعادة الإعمار بكل تأكيد ستكون محل اهتمام القيادة في الإمارات والقادة العرب.
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