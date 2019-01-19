سوريا تدين جرائم "التحالف الدولي" بحق المدنيين والبنى التحتية

أدانت الخارجية السورية استمرار اعتداءات "التحالف الدولي" واستهدافه المدنيين السوريين والدمار الذي يلحقه بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والممتلكات العامة والخاصة في سوريا.

وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي "بشأن الجريمة التي ارتكبتها يوم أمس طائرات تابعة لما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في قرية الباغوز فوقاني بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وأدت إلى استشهاد 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال". بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأدانت الخارجية السورية بأشد العبارات استمرار اعتدءات "التحالف" واستهدافه المدنيين السوريين كما اعترفت بيانات التحالف بذلك، والدمار الذي يلحقه بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والنفطية والغازية والممتلكات العامة والخاصة في سوريا.

وقالت الخارجية: إن الجريمة الجديدة تأتي استكمالا لجرائم أصبحت تأخذ طابعا ممنهجا ويوميا من جانب "التحالف الدولي" بحق الشعب السوري وفي انتهاك صريح لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها تحت ذرائع أصبحت مفضوحة.

وتابعت الخارجية "سوريا تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والمبادرة على وجه السرعة للعمل على وقف هذا المسلسل اليومي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها دول هذا التحالف المارق بحق المدنيين السوريين والبنية التحتية في سوريا".