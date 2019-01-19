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18:19 19 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية

    خبير سعودي: روسيا أهم حلفاء المملكة في مجال الطاقة

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    قال عبد العزيز بن محمد المقبل، خبير اقتصاديات النفط والموارد الهيدروكربونية السعودي، إن المملكة العربية السعودية تنتقل إلى مرحلة جديدة من استخدام موارد الطاقة.

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن المرحلة تهدف إلى دفع عجلة التنمية في الاقتصاد السعودي الجديد، خاصة فيما يتعلق برؤية 2030، وأن روسيا تعتبر شريكا استراتيجيا وحليفا للمملكة في الكثير من مشاريع الطاقة القادمة" الذرية — الغاز".

    استخدام للغاز الطبيعي

    وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، موسكو، روسيا
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    السعودية تدرس إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا
    وتابع، أن هذا الانتقال ينقل استخدام المملكة للغاز الطبيعي إلى مرحلة متقدمة، تقوم على أضلاع اقتصادية واستراتيجية تتطلب التركيز على الغاز الطبيعي بشكل أوسع.

    وأشار المقبل إلى أنها تتجه إلى الاستخدام الأمثل للموارد النفطية، خاصة أن المشاريع الكهربائية تستهلك النسبة الأكبر من الطاقة المحلية للمملكة، ويتبعها مشاريع تحلية المياه، وأن المملكة ترى أن استخدام النفط يعتبر هدرا للكثير من القيمة المضافة عن كل برميل، وأن الغاز يأتي كبديل سهل وذو مردود اقتصادي وبيئي أفضل.

    واستطرد أن التقليل من الهدر في موارد الطاقة أصبح المحرك القوي لبرامج الكفاءة، ويشمل الاستهلاك المحلي بجميع أنواع "التصنيع، النقل، الخدمات"، وأن تحفيز هذه البرامج جاء برفع أسعار الوقود، أو رفع مستوى الكفاءة للمنشآت والمصانع.

    سلطة الطاقة

    النفط
    © Sputnik . Constantin Garanin
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    وأوضح أن السعودية تسعى إلى خلق مزيج جديد من سلة الطاقة، خاصة أنها اقتحمت مصادر جديدة للطاقة، من أجل خلق التنوع سواء الطاقة المتجددة "الشمسية و الرياح" أو الطاقة الذرية، أو الطاقة قليلة الانبعاثات" الغاز الطبيعي وحرارة جوف الأرض".

    وشدد على أن الشراكات الاستراتيجية مع الدول المتقدمة بين المملكة وروسيا وتفعيل النمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين يعد أحد الأهداف الكبرى، خاصة في  ظل التعاون الكبير في المشاريع الكبرى.

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    الكلمات الدلالية:
    أوبك, الطاقة الشمسية, الطاقة المتجددة, الاستخبارات السعودية, السعودية
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