السفارة الكويتية تعلق على مقتل مواطن في عمان

أعلن سفیر الكویت لدى الأردن، عزیز الدیحاني، أن السفارة تابعت منذ صباح الیوم السبت 19 كانون الثاني/ يناير، حادثة وفاة مواطن كویتي من موالید 1992 بعد أن "تم إبلاغنا من الأجهزة الأمنیة الأردنیة وجود جثمانه في بناء قید الإنشاء في العاصمة الاردنیة عمان.