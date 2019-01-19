مراقبون: الانقسام اللبناني يهدد بفشل القمة العربية

قال الكاتب الصحفي اللبناني إيلي الحاج، إن الانقسام اللبناني أثر بشكل كبير على القمة وعلى مجريات الأحداث بشكل كامل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الاعتراض على حضور ليبيا جاء من قبل أحد الأحزاب، وهو ما يؤكد مسألة الانقسام الذي يدركه كل مواطن على أرض لبنان، وأن ظهوره للعلن بهذا الشكل جاء بعد الخلاف على حضور سوريا للقمة العربية.

© REUTERS / Mohamed Azakir كلمات وزراء الخارجية العرب في القمة العربية الاقتصادية

وأوضح أن الحقيقة الراسخة لدى الجميع الآن هو أن لبنان دولة غير موحدة، وأن الحرب قسمتها إلى أحزاب وطوائف وتكتلات تمثل المشهد الراهن، الذي يهدد نجاح أي خطوة صحيحة.

وتابع أن تشكيل الحكومة يتأثر بالخلاف الحاصل، واستمراره يصعب من إنجاز العملية في الفترة القليلة المقبلة، خاصة بعد اتساع فجوة الانقسام حول القمة الاقتصادية.

من ناحيته قال الكاتب الصحفي وسيم بزي، إنه بعد تدارك أزمة مشاركة ليبيا، والوصول إلى مرحلة تجاوز الخلاف بشأن سوريا، تمكن لبنان من عبور المرحلة الخطة والوصل إلى نقطة أمان وهي عقد القمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن مشاركة تميم بن حمد تعوض الخسائر الحاصلة نتيجة عدم حضور القادة نسبيا، وأنه من الضروري أن تكون العناوين الناتجة عن القمة معدة للتنفيذ، لا للقراءة في البيان الختامي فقط، خاصة أن هناك خيبة أمال بشأن الطموحات التي علقت على القمة، وذلك بسبب الخلافات والانقسامات التي سبقتها، على المستويين الداخلي والخارجي.

جبران باسيل

في وقت سابق قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خلال مؤتمر وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في بيروت، إن "سوريا هي الفجوة الأكبر في مؤتمرنا ونشعر بثقل فراغها ويجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، كي لا نسجّل على أنفسنا عارا بتعليق عضويتها بأمر خارجي".

الجامعة العربية

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية قال من فندق مونرو في بيروت، إن حضور القادة يزيد القمة العربية الاقتصادية أهمية وعدم حضورهم لا يأخذ من أهمية المواضيع المطروحة في القمة.

وأضاف زكي لـ"سبوتنيك"، "سيناقش مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية 27 بندا، ولم يصادق الوزراء العرب بشكل نهائي على جدول الأعمال".

مشاركة أمير قطر

وأعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية، رفيق شلالا، أن الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آال ثاني، سيشارك في القمة المنعقدة في بيروت.

وقال رفيق شلالا، السبت 19 يناير/ كانون الثاني، إن "الرئاسة اللبنانية أبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيصل إلى لبنان غدا الأحد لترؤس وفد بلاده إلى القمة"، وذلك وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.