بمشاركة ضباط وجنود روس... أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم (صور)

بحضور محافظ درعا السورية، محمد خالد الهنوس، وقائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة في محافظة درعا الجنرال يوري كفاليوف، وبمشاركة عدد من الضباط والجنود الروس، أطلق أهالي درعا حملة شاملة لتنظيف شوارع مدينتهم.

الحملة الأولى من نوعها منذ تحرير المدينة من سيطرة المجموعات الإرهابية العام الماضي، نظمتها محافظة درعا بالتعاون مع كافة الدوائر الخدمية ومجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية وعدد من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، بهدف تكريس ثقافة النظافة وإزالة آثار الإرهاب.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم

وفي اليوم الأول من هذه الحملة التي ستستمر لشهر كامل، شملت عمليات التنظيف منطقة السوق التجاري بمدينة درعا والتي تتضمن عدة شوارع أهمها شارع هنانو وشارع القوتلي وشارع الشهداء، وصولا إلى منطقة السرايا.

بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم © Sputnik . FIRAS ALAHMAD

بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم © Sputnik . FIRAS ALAHMAD

بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم © Sputnik . FIRAS ALAHMAD

بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم © Sputnik . FIRAS ALAHMAD

بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم © Sputnik . FIRAS ALAHMAD

بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم © Sputnik . FIRAS ALAHMAD

بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم © Sputnik . FIRAS ALAHMAD 1 / 7 © Sputnik . FIRAS ALAHMAD بمشاركة ضباط وجنود روس.. أهالي درعا يطلقون أكبر حملة لتنظيف مدينتهم

وخصصت الجهات المشاركة أيام السبت، خلال الثلاثين يوما القادمة، لتنظيف كامل شوارع وأحياء مدينة درعا إضافة إلى بعض البلدات المحيطة بالمدينة.