خبير سعودي: الأزمة مع قطر يمكن أن تنتهي في هذه الحالة

قال اللواء أنور عشقي، الخبير الاستراتيجي السعودي، إن قطر تتحمل المسؤولية عن وصول الأزمة الخليجية إلى المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تصريحات السفير السعودي لدى البحرين ما هي إلا تأكيد على مطالب الدول الأربع.

وأضاف، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري، أن الكرة الآن في الملعب القطري.

© Sputnik . STR السعودية تكشف لأول مرة عن محادثات أجرتها مع قطر أثناء المقاطعة

وتابع عشقي: "هناك شروط لدول المقاطعة الأربع، طالبت قطر أن تلتزم بها منذ بداية الأزمة، ولم يتم التنازل من جانب الدول الأربع عن أي منها، ولم تعلن التفاوض حولها، وتلك الشروط لم تعلن قطر عن الالتزام بها، لذا فإن الكرة بالفعل في الملعب القطري لإنهاء الأزمة، وعلى قطر أن تتصرف".

وأشار الخبير الاستراتيجي السعودي، إلى أن اللغة الدبلوماسية الهادئة، التي سادت الأجواء بين قطر ودول المقاطعة خلال الأشهر الأخيرة، سببها أن قطر مازالت دولة عربية والشعب القطري شعب شقيق ولا يمكن أن تنفصل عن الجسم الخليجي أو الجسم العربي، لكن على قطر إعادة حساباتها.

وأوضح عشقي أن الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر وضعت شروط ومطالب لإعادة التواصل مع الدوحة، وإذا كانت قطر تريد العودة فعليها أن تعلن استعدادها لقبول هذه الشروط، ولا أعتقد أن الدول الأربع ستمانع.

وتابع الخبير السعودي: "لا أعتقد أن الدول الأربع ستغير مواقفها وتتنازل عن المطالب التي وضعتها في بداية الأزمة وطالبت قطر بقبولها لإلا إذا تغيرت قطر، ورغم ذلك، فإن كل شيء قابل للتفاهم والتباحث طالما توافرت حسن النية"، مضيفا: "لكننا في المملكة العربية السعودية لم نجد أي من علامات حسن النية من الجانب القطري، وتصريح السفير السعودي في قطر هو تعبير عن أن قطر مازالت متمسكة بأسلوبها المرفوض من الدول الأربع".

وقال السفير السعودي لدى البحرين عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" البحرينية، الشهر الجاري، إن "حل الأزمة مع قطر، يكون عبر استجابة حكومة الدوحة لتنفيذ مطالب الدول الأربع المقاطعة، وتوقف قطر عن دعم الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتصبح جارا وشريكا موثوقا".

وأضاف أن "حل الأزمة القطرية سيكون من خلال منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبر الوساطة الكويتية"، مشددا على أن "الكرة في ملعب القطريين".