رجال أعمال من سوريا يجولون في "مصدر" الإماراتية

© Sputnik . Ali Hashem علم الإمارات يرتفع فوق مقر السفارة الإماراتية بدمشق (فيديو)

وقام وفد رجال الأعمال السوريين، الذي يزور أبو ظبي حاليا بدعوة إماراتية، بجولة في مدينة "مصدر" واطلع على التجربة الاستثمارية فيها والتي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتشكل تجمعا سكنيا مستداما وتعد الأولى في هذا المجال بالعالم. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"

وأشار المدير التنفيذي للتطوير العمراني بشركة "مصدر"، يوسف باصليب، في تصريح لوكالة "سانا" إلى أن زيارة الوفد للمدينة تأتي في سياق تبادل الخبرات وتطوير الأعمال المستدامة.

وأعرب باصليب عن أمله بمزيد من التواصل مع رجال الأعمال السوريين في العديد من المجالات.

بدوره وصف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، زيارة الوفد إلى الإمارات والتي أتت بدعوة من اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي بالمهمة جدا، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من الجانب الإماراتي بإقامة شراكات استثمارية والمساهمة بالمشاريع الصناعية في سوريا، لافتا إلى أن رجال الأعمال الإماراتيين راغبون بالاستثمار في سوريا.

من جهته لفت عضو غرفة تجارة حلب، فواز العجوز، إلى أن اللقاءات التي جرت مع عدد من الاقتصاديين في الإمارات سادتها أجواء إيجابية.

يشار إلى أن وفد رجال الأعمال السوريين يبحث يوم غد الأحد 20 كانون الثاني/ يناير، مع أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي آفاق التعاون وإقامة شراكات استثمارية في مجالات الصناعة والتبادل التجاري والزراعة والسياحة والتطور العقاري والعمراني والطاقة البديلة وقطاعات اقتصادية أخرى.

ويزور الإمارات حاليا وفد من رجال الأعمال السوريين مكون من 60 عضوا برئاسة أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية، محمد حمشو، ويضم الوفد ممثلين عن جميع الاتحادات "غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين".