مناورات "حمد – 3".. معدات حربية مصرية تصل البحرين

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين، يأتي التمرين: "في إطار تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين".

ويهدف التمرين إلى دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، في إطار العمل العربي المشترك.

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وكانت قوات مسلحة من البلدين اختتمت، في 16 آذار/مارس من العام الماضي، فعاليات التمرين المشترك "حمد — 2".

وهدف التمرين المشترك إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية، عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين القوات المشاركة فيه.