تسجيل
21:01 19 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    المفاوضات اليمنية في السويد بين أنصار الله ووفد الحكومة اليمنية

    المتحدث باسم قوات صنعاء: 168 خرقا في الحديدة و32 غارة للتحالف خلال 48 ساعة

    © Sputnik . Katia Tohma
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    1 0 0

    أكد العميد يحى سريع المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، أن التحالف لا يلتزم بأي اتفاق "ويواصل ارتكاب الخروقات لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل هستيري".

    وأضاف سريع أن هناك 168 خرقا خلال 48 ساعة إوه ما يرفع رصيد خروقاته منذ بداية وقف إطلاق النار  إلى 3273 خرقا.

    قصف العاصمة اليمنية صنعاء
    © Sputnik . Stringer
    مقتل 9 من "أنصار الله" بغارة للتحالف غرب تعز
    وقال سريع في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم السبت، "إن طيران العدوان واصل تحليقه فوق مدينة الحديدة و الدريهمي وحيس فيما واصل مرتزقة العدوان قصفهم المكثف على الأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع قواتنا بأكثر 82 من قذيفة، كما أطلقوا 3 صواريخ كاتيوشا على قرية محل الشيخ".

    وأضاف المتحدث العسكري، "قواتنا رصدت تعزيزات للتحالف من المخا باتجاه قرية المسناء ومدينة الشعب وشارع التسعين باتجاه الدريهمي وجنوب وشرق مطار الحديدة، كما تم رصد تحركات مكثفة لآليات وأفراد من التحالف ما بين الغراسي و22 مايو وفي تبة الدفاع الجوي ومابين المنصة والمنتزه وشارع الخمسين".

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله أن طيران العدوان شن 32 غارة "7 غارات على الوازعية بـ تعز و9 غارات على باقم و7 غارات على البقع وغارة على مران وغارة على رازح وغارة على شدا بصعدة وغارة على نهم وغارة على سفيان بعمران وغارة على حرض بحجة و3 غارات على خب والشعف بالجوف ".

    وأكد العميد سريع أن "مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا 5 زحوفات لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع قواتنا في أسطر بخب والشعف وتبة الصياد بالملاحيط وتبتي صقر الصقور والعلم بالكدحة في تعز وتبة العصيدة بنهم كما أفشلوا محاولة تسلل للمنافقين على تبة داوود بالربوعة".

    وأضاف سريع أن "الجيش واللجان الشعبية نفذوا 4 عمليات هجومية منها عملية هجومية معاكسة باتجاه سائلة تبة داود بالربوعة وعملية هجومية على عيد الغربية بنهم وعملية هجومية بطائرة قاصف2k على تجمع لقيادات المرتزقة في معسكر السويقاء بخب والشعف وعملية هجومية أخرى بطائرة قاصف2k على تجمعات للجيش السعودي في عسير كما نفذوا 4 عمليات نوعية في صبرين وفي أسطر بالجوف وفي الفريضة وجبل الشبكة قبالة جيزان وفي رقابة المنارة قبالة نجران".

    انظر أيضا:

    مقتل 9 من "أنصار الله" بغارة للتحالف غرب تعز
    "أنصار الله" تعرض على السعودية صفقة عاجلة
    "أنصار الله" تشن هجوما بطائرة "قاصف كا 2" على تجمعات عسكرية سعودية في عسير
    اليمن...تقدم في ملف الأسرى بين الحكومة و"أنصار الله"
    اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" لتبادل 15 ألف أسير
    قيادي في "أنصار الله": نقدم أرواحنا دفاعا عن المدنيين ونقاتل ضد من يستهدفهم
    قنص خمسة جنود سعوديين في جيزان برصاص "أنصار الله"
    وزير الداخلية اليمني: القبض على خلية تابعة لـ"أنصار الله" في لحج وعدن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الحكومة اليمنية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جسر يمر فوق نهر فيليكايا على خلفية كتدرائية سفياتو-ترويتسكي الموجودة على أراضي كرملين بسكوف
    مدن روسيا...بسكوف العريقة
    مفكر حالك أذكى واحد! وقّف في الدور!
    "أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط: ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك