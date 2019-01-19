المتحدث باسم قوات صنعاء: 168 خرقا في الحديدة و32 غارة للتحالف خلال 48 ساعة

أكد العميد يحى سريع المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، أن التحالف لا يلتزم بأي اتفاق "ويواصل ارتكاب الخروقات لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل هستيري".

وأضاف سريع أن هناك 168 خرقا خلال 48 ساعة إوه ما يرفع رصيد خروقاته منذ بداية وقف إطلاق النار إلى 3273 خرقا.

وقال سريع في بيان صحفي تلقت " سبوتنيك " نسخة منه اليوم السبت، "إن طيران العدوان واصل تحليقه فوق مدينة الحديدة و الدريهمي وحيس فيما واصل مرتزقة العدوان قصفهم المكثف على الأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع قواتنا بأكثر 82 من قذيفة، كما أطلقوا 3 صواريخ كاتيوشا على قرية محل الشيخ".

وأضاف المتحدث العسكري، "قواتنا رصدت تعزيزات للتحالف من المخا باتجاه قرية المسناء ومدينة الشعب وشارع التسعين باتجاه الدريهمي وجنوب وشرق مطار الحديدة، كما تم رصد تحركات مكثفة لآليات وأفراد من التحالف ما بين الغراسي و22 مايو وفي تبة الدفاع الجوي ومابين المنصة والمنتزه وشارع الخمسين".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله أن طيران العدوان شن 32 غارة "7 غارات على الوازعية بـ تعز و9 غارات على باقم و7 غارات على البقع وغارة على مران وغارة على رازح وغارة على شدا بصعدة وغارة على نهم وغارة على سفيان بعمران وغارة على حرض بحجة و3 غارات على خب والشعف بالجوف ".

وأكد العميد سريع أن "مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا 5 زحوفات لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع قواتنا في أسطر بخب والشعف وتبة الصياد بالملاحيط وتبتي صقر الصقور والعلم بالكدحة في تعز وتبة العصيدة بنهم كما أفشلوا محاولة تسلل للمنافقين على تبة داوود بالربوعة".

وأضاف سريع أن "الجيش واللجان الشعبية نفذوا 4 عمليات هجومية منها عملية هجومية معاكسة باتجاه سائلة تبة داود بالربوعة وعملية هجومية على عيد الغربية بنهم وعملية هجومية بطائرة قاصف2k على تجمع لقيادات المرتزقة في معسكر السويقاء بخب والشعف وعملية هجومية أخرى بطائرة قاصف2k على تجمعات للجيش السعودي في عسير كما نفذوا 4 عمليات نوعية في صبرين وفي أسطر بالجوف وفي الفريضة وجبل الشبكة قبالة جيزان وفي رقابة المنارة قبالة نجران".