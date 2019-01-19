"الهجرة الدولية" تعلن غرق قارب مهاجرين قرب السواحل الليبية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، المدعومة من الأمم المتحدة، أن أكثر 117 مهاجرا فقدوا عقب غرق قارب مهاجرين غير شرعيين، قرب السواحل الليبية.

وقال المتحدث باسم المنظمة فلافيو دي جياكومو، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري، إن قاربا يحمل نحو 20 مهاجر انقلب على بعد 50 ميلا من الشاطئ، مشيرا إلى أنه تم إحضار ثلاثة أشخاص إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأضاف: "نقلا عن أحد المهاجرين الناجيين، فإنه كان هناك 120 مهاجرا على القارب، مفقود منهم 117 شخصا بينهم 10 نساء وطفلين".

According to survivors #migrants on board were 120. There are therefore 117 missing people including 10 women and 2 children (one was just 2 months old). Many of the #migrants on board were western Africans,but survivors say that there were also abt 40 Sudanese on board https://t.co/3untHhJgWK — Flavio Di Giacomo (@fladig) ١٩ يناير ٢٠١٩

وأوضح جياكومو أن أحد الطفلين المفقودين يبلغ عمره شهرين فقط، مشيرا إلى أن معظم اللاجئين من غرب أفريقيا، لكن 40 منهم يعتقد في كونهم سودانيين.