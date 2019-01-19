إياد علاوي يتحدث عن "عروض مغرية من السفير الإيراني"

تحدث زعيم ائتلاف الوطنية في العراق، إياد علاوي، عن "عروض مغرية قدمها السفير الإيراني".

ونفي مكتب إياد علاوي مزاعم أحد النواب باستقبال علاوي للسفير الإيراني، في منزله وتقديم "مغريات لأحد الزعماء السياسيين".

وقالت صحف محلية إن علاوى أصدر بيانا حول الأمر ، جاء فيه:"أحد النواب السابقين أصدر حديثا مفبركا خلال لقاء تلفزيوني، زَعَم فيه أن إياد علاوي استقبل في منزله السفير الإيراني، وأن حديثا جرى حول عروض ومغريات تم تقديمها من قبل السفارة الإيرانية لأحد الزعماء السياسيين".

وأضاف البيان:"المكتب-أى مكتب علاوي- ينفي تلك المزاعم جملة وتفصيلا".

وأكد البيان أن "أي لقاء من هذا النوع لم يحصل، وأن ما تفضل به السيد النائب —السابق- لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة".

اكدت خلال لقائي وزير الخارجية الايراني @JZarif بحضور وفد رفيع من ائتلاف الوطنية، ضرورة ان تبنى العلاقات بين البلدين على اسس متينة من المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة، وان رسالة السلام والامن يتعين ان تكون رسالة الجميع. — Ayad Allawi (@AyadAllawi) January 16, 2019

وكان علاوى قد التقى وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، وأكد خلال اللقاء أنه من المهم بناء علاقات بين بغدد وطهران.