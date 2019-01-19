الجيش اليمني يقصف موقع اجتماع لـ"أنصار الله" في تعز

قال الجيش اليمني المدعوم من التحالف بقيادة السعودية، إن 9 أفراد من جماعة أنصار الله "الحوثيين" قتلوا باستهداف اجتماع في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري: "المدفعية قصفت اجتماعا لمليشيا الحوثي إحدى المزارع وسط منطقة الربيعي في المدخل الغربي لمدينة تعز، أسفر عن مقتل 9 بينهم قيادات ميدانية وجرح آخرين".

© Sputnik . Katia Tohma المتحدث باسم قوات صنعاء: 168 خرقا في الحديدة و32 غارة للتحالف خلال 48 ساعة

وأضاف: "الجيش قصف بالمدفعية تعزيزات الميليشيا في محيط مدرسة الروض بالمنطقة ذاتها، ما أسفر عن تدمير طقم تابع لها ومصرع وإصابة من كان على متنه".

وذكر موقع "26 سبتمبر": "قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقع في منطقة قهبان بمديرية مقبنة غرب تعز، وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر".

وقتل اثنين من "الحوثيين" أثناء محاولة تسلل باتجاه مواقع في محيط معسكر التشريفات شرق تعز.

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 مارس / أذار 2015، يقوم بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.