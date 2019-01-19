بمشاركة غير عادية... الجيش الكويتي يتخذ إجراء عسكريا (فيديو)

نظم الجيش الكويتي، اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الحالي، حدثا عسكريا، شهد مشاركة غير عادية من داخل الكويت، إضافة إلى قوات أجنبية.

قالت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " إن القوة الجوية الكويتية، نظمت، اليوم السبت، يوما مفتوحا في قاعدة على السالم الجوية، برعاية وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، مشيرة إلى أنه تم السماح للنساء والأطفال بالدخول إلى القاعدة الجوية.

جرت فعاليات اليوم المفتوح بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، وشاركت في اليوم قوات صديقة، ووحدات من الجيش الكويتي.

ويسعى الجيش الكويتي إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على عتاده العسكري لتشجيع الشباب على الانخراط في صفوفه.

وقال آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عدنان الفضلي إن هذا الحدث يأتي بالتعاون والتنسيق مع وحدات الجيش المختلفة والقوات الصديقة ووزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الصحة ويشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وأشار إلى أنه تم عرض العديد من الطائرات والمعدات العسكرية، إضافة إلى عروض لفرقتي الموسيقى والمظلات وعرض كلاب التخلص من المتفجرات.

كما شهد اليوم المفتوح أيضا، عروضا أرضية وجوية لطائرات حديثة وقديمة.