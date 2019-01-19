اليمن... دوي انفجارات عنيفة في صنعاء

© AP Photo / Hassan Ammar الجيش اليمني يقصف موقع اجتماع لـ"أنصار الله" في تعز

القاهرة — سبوتنيك . صرح مصدر عسكري أن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شن غارات جوية، مساء اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري، تلاها سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "غارات لطيران التحالف تستهدف معسكر الفرقة الأولى مدرع ومواقع أخرى في صنعاء، وسماع دوي انفجارات عنيفة في أرجاء متفرقة من العاصمة وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية".

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 مارس / أذار 2015، يقوم بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.