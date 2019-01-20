اليمن... "أنصار الله" تعلق على قصف صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن طيران التحالف قصف، مساء أمس السبت، مصنعا في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، اليوم الأحد 20 يناير / كانون الثاني الجاري، أن طيران التحالف شن غارتين على مصنع للمواد الغذائية في منطقة وادي أحمد شمال العاصمة.

وتأتي الغارتان ضمن سلسلة غارات شنها طيران التحالف على العاصمة صنعاء، استهدفت مواقع في العاصمة بينها معسكر الفرقة الأولى مدرع شمال صنعاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف تنفيذ عملية نوعية في صنعاء تستهدف مراكز توجيه وقيادة للطيران المسير التابع لـ"أنصار الله".

وعلق رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله، محمد على الحوثي، على الغارات على صنعاء، بالقول: "قصف العاصمة صنعاء والمحافظات ليس جديدا على عدوان ينتهك القوانين الدولية والإنسانية".

واعتبر الحوثي في تغريدة على "تويتر" "الغارات على اليمن بأنها نتيجة للدعم والتشجيع والمشاركة الأمريكية للسعودية والإمارات".

و توعد القيادي في "أنصار الله" على القحوم، التحالف بالتصعيد ردا على الغارات على صنعاء.

قصف العاصمة صنعاءوالمحافظات ليس جديد على عدوان ينتهك القوانين الدوليةوالإنسانية

وهذه الغارات هي نتيجةللدعم والمشاركةوالتشجيع الأمريكي لتحالفه السعودي الإماراتي وحلفائهم،وتأكيدلتصريحات سلام"بومبيو" الإعلامي بزيارته

ولم تعد تخيف أبناءالشعب اليمني وإنماستؤكد بذكرى الشهداءعظمةتضحيتهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 19, 2019

وقال القحوم، وهو عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، في تصريحات نقلتها "المسيرة": "دول العدوان تصعد وتحضر لقصف مكثف في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى".

وأضاف: "هذا التصعيد يأتي بتوجيه وإشراف أمريكي وسيواجه بتصعيد ودماء اليمنيين غالية ولن يقفوا مكتوفي الأيدي".

وتابع: "سنتحرك مع شعبنا جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن في الدفاع عن الأرض والإنسان والهوية".