رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة منتبهة لكل ما يحاك من مؤامرات

قال رئيس الأركان السوداني، الفريق أول د. ركن كمال عبدالمعروف، إن القوات المسلحة في أحسن حالاتها وهي أكثر قوة ومنعة وتماسكا ويقظة.

وأضاف عبدالمعروف، أن "القوات المسلحة منتبهة لكل ما يحاك من مؤامرات ومن كيد في حق هذا الوطن".

وأكد أنها "ستظل تضطلع بمهامها المنوطة بها علي الوجه الأكمل حفاظا علي القيم والموروثات وتصديا لأعداء الوطن في كل الجبهات والمسارح".

#السودان #سونا| أكد الفريق أول د. ركن كمال عبدالمعروف رئيس الأركان المشتركة أن القوات المسلحة في أحسن حالاتها وهي أكثر قوة ومنعة وتماسكا وأنها منتبهة لكل مايحاك من مؤامرات في حق هذا الوطن وإنها ستظل تضطلع بمهامها على الوجه الأكمل حفاظا على القيم والموروثات وتصديا لأعداء الوطن. pic.twitter.com/evvmehM26J — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) January 19, 2019

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، جاء ذلك خلال كلمته أثناء حفل افتتاح دورتي الدفاع الوطني الـ 31 والحرب العليا الـ 19 بأكاديمية نميري العسكرية العليا.

كما أشاد بالجهود المتصلة التي تضطلع بها الأكاديمية في تدريب وإعداد القادة بمختلف خلفياتهم العسكرية والمدنية من داخل وخارج السودان مؤكدا دعمها وتوفير كافة إحتياجاتها لمواصلة هذه الجهود.

الجدير بالذكر أن الدورتين تضم دارسين من دول مختلفة من محيط السودان العربي والإفريقي والآسيوي.