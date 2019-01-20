التحالف يجدد قصف صنعاء بغارتين على القاعدة الجوية

جدد طيران التحالف العربي غاراته، فجر اليوم الأحد، على العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن غارتين على قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، مضيفا أن طيران التحالف يواصل التحليق في سماء العاصمة.

وأشار إلى سقوط قتيلين وجرحى بغارتين للتحالف على مصنع آزال للإسفنج في منطقة جدر بمديرية بني الحارث على مقربة من مطار صنعاء الدولي

وتأتي الغارتان عقب أخريتين استهدفتا مصنعاً للمواد الغذائية ضمن سلسلة غارات شنها طيران التحالف على العاصمة صنعاء، استهدفت مواقع في العاصمة بينها معسكر الفرقة الأولى مدرع شمال صنعاء.

وكان التحالف أعلن مساء السبت، تنفيذ عملية نوعية في صنعاء تستهدف مراكز توجيه وقيادة للطيران المسير التابع لـ"أنصار الله".