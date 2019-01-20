مصادر طبية لـ"سبوتنيك": قتلى في انفجار كفرسوسة في محيط العاصمة السورية دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، في محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي.

وتحدث مصادر طبية، لوكالة "سبوتنيك" عن سقوط قتلى في انفجار كفرسوسة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ضربت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار في محيط العاصمة دمشق.

بدوره، قال مراسل شام إف إم إن صوت الانفجار، الذي سمع في أرجاء العاصمة، ناجم عن عمل إرهابي استهدف نقطة عسكرية بالقرب من المتحلق الجنوبي، مؤكدا أن وحدات الهندسة تقوم بمعاينة موقع الانفجار.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت تفجيرا ثانيا بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة إرهابيين حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفرسوسة والمزة وجسر الزاهرة.

يتبع…