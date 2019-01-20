"التحالف العربي" يكشف تفاصيل العملية النوعية في صنعاء

كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تركي المالكي، اليوم الأحد، تفاصيل العملية النوعية التي استهدفت شبكة لمرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تابعة لجماعة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي نفذت، مساء السبت، عند الساعة (22:45) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات دون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن "عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة، لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتيا، ولوجستيا وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

وبين العقيد المالكي، أن "الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الاطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".

واختتم المتحدث باسم التحالف العربي، تصريحه بتأكيد "التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية واستمرار التزام التحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك التنظيمات الإرهابية لمثل هذه القدرات النوعية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق، أمس السبت، أعلن التحالف العربي، تنفيذ عملية نوعية في صنعاء تستهدف مراكز توجيه وقيادة للطيران المسير التابع لـ"أنصار الله"، فيما ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، أن طيران التحالف شن غارتين على مصنع للمواد الغذائية في منطقة وادي أحمد شمال العاصمة.