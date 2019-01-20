أمير قطر يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية التي تعقد اليوم.

© REUTERS / POOL لماذا خالف أمير قطر معظم زعماء العرب وقرر حضور قمة بيروت

ووفقا لـ" الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية، "وصلت طائرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مشيرة إلى أنت طائرة الوفد القطري وصلت قبلها بدقائق.

وأضافت الوكالة أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان في استقبال الأمير الضيف".

وكان الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية، رفيق شلالا، قد أعلن أمس السبت، أن الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آال ثاني، سيشارك في القمة المنعقدة في بيروت.

وقال رفيق شلالا، إن "الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيصل إلى لبنان غدا الأحد لترؤس وفد بلاده إلى القمة"، وذلك وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

بدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "سمو أمير البلاد المفدى تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وجرى خلال الاتصال، استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة بيروت الأحد مرحبا فخامته بمشاركة سمو الأمير في القمة".

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

جرى خلال الاتصال استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة بيروت بعد غد /الأحد/ مرحبا فخامته بمشاركة سمو الأمير في القمة. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 18, 2019

وكان قادة ليبيا وتونس وفلسطين والكويت والسعودية وغيرها قد اعتذروا عن حضور القمة الاقتصادية في بيروت لأسباب غير معلنة، فيما لم يؤكد الحضور، سوى الرئيسين التونسي الباجي قائد السبسي، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز.