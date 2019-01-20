أمير قطر يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية

وأضافت الوكالة أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان في استقبال الأمير الضيف".
وكان الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية، رفيق شلالا، قد أعلن أمس السبت، أن الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آال ثاني، سيشارك في القمة المنعقدة في بيروت.
وقال رفيق شلالا، إن "الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيصل إلى لبنان غدا الأحد لترؤس وفد بلاده إلى القمة"، وذلك وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
بدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "سمو أمير البلاد المفدى تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وجرى خلال الاتصال، استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة بيروت الأحد مرحبا فخامته بمشاركة سمو الأمير في القمة".
سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة.— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 18, 2019
جرى خلال الاتصال استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة بيروت بعد غد /الأحد/ مرحبا فخامته بمشاركة سمو الأمير في القمة. #قنا
وكان قادة ليبيا وتونس وفلسطين والكويت والسعودية وغيرها قد اعتذروا عن حضور القمة الاقتصادية في بيروت لأسباب غير معلنة، فيما لم يؤكد الحضور، سوى الرئيسين التونسي الباجي قائد السبسي، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
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