وزير الاقتصاد اللبناني: القمة العربية الاقتصادية جرعة دعم لبلادنا

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري أن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، التي ستعقد اليوم، مهمة جدا وهي بمثابة جرعة دعم للبنان.

وقال خوري لـ"سيوتنيك":"لبنان بحاجة إلى هذه اللفتة الاقتصادية من إخواننا العرب، وطالما أننا نحرص على العلاقة معهم، لبنان جزء لا يتجزء من الأمة العربية".

وأضاف: "إن جدول أعمال القمة ليس له علاقة بمستوى التمثيل، وعلى جدول أعمال القمة مواضيع مهمة لكن يبقى تقييم المؤتمر إذا نجح أم لا في الأيام والاشهر القادمة لنرى مدى تطبيق القرارات التي أقريناها".

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وحول الإتفاق على بند النازحين السوريين، قال خوري: "هناك صيغة معينة يتم النقاش فيها، وهناك احتمال لا بأس فيه أن نصل لقاسم مشترك".

وأكد خوري أن القمة لن تناقش إعادة إعمار سوريا لأنه لا يزال الوضع السياسي غير ناضج، مشيرا إلى أنه "في خطاب وزير الخارجية جبران باسيل سنطرأ لهذا الموضوع، وهذا الملف عاجلا أم آجلا سيتم البحث فيه".