مقتل خبراء أجانب بانفجار في مركز سعودي

قتل ثلاثة من خبراء نزع الألغام الأجانب، اليوم الأحد، بانفجار في مقر مركز مسام لنزع الألغام (سعودي)، في مدينة مأرب، شرقي اليمن.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصدر في المركز، إن "ثلاثة من خبراء نزع الألغام قتلوا في مقر مركز مسام لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بانفجار عدة ألغام في مقر المركز الكائن بمدينة مأرب".

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وأضاف أن "الخبراء، قاموا بتجميع عدد من الألغام، لتفجيرها وإتلافها، إلا أنها انفجرت بهم"، مشيرا إلى أنه لم يتسن على الفور معرفة جنسيات هؤلاء الخبراء.

ويعمل المركز السعودي، منذ أكثر من نصف عام، في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون بعدة مناطق في اليمن.

يذكر أن السعودية تقود تحالفا عسكريا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.