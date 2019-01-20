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12:37 20 يناير/ كانون الثاني 2019
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    السعودية تكشف شروط الإقامة المجانية الدائمة

    © REUTERS / Faisal Nasser
    العالم العربي
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    كشفت المملكة العربية السعودية، عن شروط الإقامة المجانية الدائمة على أراضيها.

    وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن المستفيدات من قرار الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات، هن أمهات أبناء المواطنين المطلقات والأرامل فقط.

    مدينة الرياض، السعودية 25 يونيو/ حزيران 2018
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    قرار سعودي غير مسبوق بشأن الوافدين
    وقالت الجوازات السعودية، إن الشروط والأوراق المطلوبة لنقل كفالة زوج المواطن على كفالة زوجته المواطنة السعودية هي، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية:

    1- تعبئة نموذج طلب نقل الخدمات.

    2- خطاب تنازل مصدق من الكفيل الحالي مصدق من الغرفة التجارية.

    3- تصريح موافقة وزارة الداخلية على الزواج.

    4- أصل الإقامة.

    5- أصل جواز السفر.

    6- صورتين (4/6)

    7- سداد رسوم النقل.

    وذكرت "الجوازات" أن الأوراق المطلوبة لنقل كفالة أبناء المواطنات على كفالة والدتهم المواطنة السعودية هي:

    1- تعبئة نموذج طلب نقل الخدمات.

    2- خطاب التنازل مصدق من الكفيل الحالي (الأب).

    3- صور إثبات الهوية لكل من الأب والأم والأولاد مع الأصل.

    4- صور شهادات الميلاد مع الأصل.

    5- حضور الكفيل شخصيا (الأم) لدى القسم النسائي لتقديم المعاملة.

    6- تصريح موافقة وزارة الداخلية على الزواج.

    7- صورتين (4 / 6)

    وأكدت "الجوازات" أن اللائحة التنفيذية الخاصة بإقامة أم أبناء المواطنين من غير السعوديات الدائمة، قيد التنفيذ ويتعين عليهن مراجعة إدارة الجوازات بالأوراق التالية:

    1- تعبئة النموذج الخاص بطلب الإقامة الدائمة.

    2- صورة جواز السفر.

    3- صورة كارت الإقامة.

    4- صورة صك الطلاق.

    5- صورة عقد النكاح موضح عليه موافقة وزارة الداخلية على الزواج.

    6- صورة شهادة ميلاد الأبناء.

    7- صورة كارت العائلة.

    8- صك إثبات الحالة الاجتماعية أنها غير متزوجة.

    9- شهادة الوفاة.

    يذكر أن الرياض قررت قبل ما يقرب من 4 سنوات، أن تمنح أم الأولاد السعوديين لغير السعودية، إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، سواء كانت مطلقة أو أرملة، فيما تتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب التوطين، وتعامل معاملة السعودية من حيث الدراسة والعلاج.

    وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم غير السعوديات عند عودتهم إلى المملكة، ولم يكن نظام  الإقامات الدائمة موجودا سابقا في نظام الجوازات بالسعودية سوى على فئات محددة، وممن لهم ظروف خاصة، والمستثنين من الإبعاد.

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