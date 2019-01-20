بالفيديو... عراقي يبكي "بحرقة" داخل برلمان بلاده

لم يتمكن مواطن عراقي من تمالك نفسه، وانفجر في البكاء بداخل برلمان بلاده، بسبب الأوضاع الجارية في منطقة الموصل.

وصرخ المواطن العراقي أحمد إبراهيم محمد، أمس السبت، أمام نواب العراق: "الموصل مجروحة جرح قوي، الموصل تعبانة".

© AP Photo / The website of Islamic State militants العراق..."داعش" يطلق الصواريخ السامة على المدنيين في نينوي

ونقل أحمد إبراهيم محمد، إلى النواب العراقيين معاناة أهل نينوى، بعد مرور أكثر من عام على تحرير المحافظة من داعش.

كما شكا انعدام الخدمات في المدينة، والبطالة، والدمار، فقال: "لا شغل ولا عمل، فليأتوا ليشهدوا المآسي بالفاروق ويصورون، الخدمات تعبانة… فلتأتي المنظمات من أجل تسجيل ما يحدث".

وأضاف وهو يرتجف متأثرا: "اللي عنده يبني واللي ما عنده عايش على المساعدات، ناس تساعدنا بالأكل".

وتابع: "كنت أعمل نجارا عند صاحب عمل، ولكن داعش أخذ كل المعدات والماكينات، لأن رب العمل نصراني".

كما تطرق أحمد إبراهيم محمد إلى انتهاكات داعش، وكيف كانوا يفرضون "خوة" مالية على العمال الفقراء.

وتلقى أحمد إبراهيم محمد دعوة للحضور إلى البرلمان العراقي، من جانب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بعد أن عبر عن معاناة أهالي نينوى من خلال إحدى القنوات المحلية.